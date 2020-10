Récemment diplômé d'un MASTER en SIG/Cartographie des espaces à risques, je recherche un poste en CDD ou CDI dans le domaine de la géomatique et des SIG. Mes compétences en cartographie et gestion de bases de données me permettent de répondre efficacement à différentes problématiques provenant de secteurs variés.



Mes compétences :

ArcGIS

MapInfo

PostgreSQL

Cartographie des risques

Ecognition/Definiens

Adobe Illustrator

Envi

Erdas

Microsoft Office

Dessin

Python

HTML 5

Web Mapping

Qgis

Sketch up