Etudiante en 1ère année de cycle ingénieur à l'ECAM Lyon, filière Arts& Métiers, je suis passionnée par de nombreux domaines, tout particulièrement par l'espace, l'astrophysique et par les missions spatiales et les technologies aérospatiales.



La pratique du chant choral depuis plusieurs années ma aidée à développer ma rigueur, ma régularité dans le travail, ma persévérance, et à gérer mon stress.



Je suis à la recherche d'un stage d'application dans le domaine de l'ingénierie aéronautique et aérospatial d'une durée de 13 semaines entre le 07/06 et 10/09.



N'hésitez pas à me contacter : valentine.gureghian@ecam.fr

Je serais ravie d'échanger avec vous.



Lien LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/valentine-gur%C3%A9ghian-5994a0179/