Valère DESMAZIÈRES

Passionné par lunivers des RH depuis déjà 10 ans, jai eu loccasion de travailler dans le domaine du recrutement, du campus management et de la formation professionnelle.



Jai développé il plusieurs années un intérêt prononcé pour le digital et son incroyable potentiel à repenser notre manière de vivre et de travailler.



Depuis plus de 3 ans, je travaille à la croisée de ces deux mondes en tant quApprenti Sorcier !



Linnovation numérique, apporte comme par magie, la possibilité de repenser les pratiques RH.

Il est désormais temps denchanter la Marque Employeur et de créer une réelle alchimie dans la relation recruteur-candidat.

Et si aujourdhui, la baguette du sorcier nétait autre que son Smartphone ?

Bienvenue dans ce monde fantastique !



Contactez-moi !

06.82.23.81.94

@ValereDesmaz



Mes compétences :

Recrutement

Marque employeur

Médias sociaux

Campus Management

Formation professionnelle

Community management

Sourcing