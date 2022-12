Valeria GIOMI (PALLAS)

J'ai travaillé dans différents milieux tels que l'hôtellerie-restauration, le commerce et enfin, le médico-social. D'ailleurs cette année, jai obtenu mon diplôme d'Accompagnante Educative et Sociale. Je suis convaincue que le développement des applications est le future. La technologie change nos façons de vivre. Désormais je veut être dans le champ du Développement Web.



I worked in different environments such as hotels and restaurants, commerce and finally, medico-social. Reason that take me further in my professional search. Provide service from technology. Today my experience will be applied in webdeveloper.