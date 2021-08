Valérie AURIBAULT

Journaliste de télévision, presse écrite, presse web et radio, j'ai opté pour la polyvalence car j'aime explorer divers domaines et relever de nouveaux défis.



Après des études d'Histoire, je fais mes premiers pas de journaliste au sein d'une radio locale. Curieuse, je me tourne ensuite vers la presse écrite (La Gazette du Val-d'Oise), la presse web (L'Obs) et la presse économique (Le Nouvel Economiste).

Attirée par le travail de l'image, je me lance en télévision (V.O. News, TVFIL78, France Ô, AFP TV) afin de goûter à tous les postes : journaliste reporter d'images, rédactrice, reporter, présentatrice de magazines et chroniqueuse.



Journaliste pigiste (AFP, Le Courrier Picard, TV78, Liaisons Sociales Magazine...), je souhaite cultiver ce parcours pluriel à travers mes collaborations actuelles et à venir.



Mes compétences :

JRI

Présentatrice

Rédactrice

Magazine

Montage