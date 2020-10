Valérie BINDEL DE ANDRADE, PH.D

Dirigeant, managers, créateur, d'entreprises, d'institutions ou professionnel exerçant en libéral, qui et où que vous soyez et quelle que soit votre activité.... Parlons, parlons de vous d'abord!



Vos propos, vos contenus, votre posture vous semblent clairs, cohérents et efficaces. Le sont-ils ?

Êtes-vous certain dêtre lu ou entendu, écouté, compris ou cru? Un doute?

Je vous guide ou produis dans le cadre de:

lélaboration du raisonnement et de largumentation

leur formulation et de leur présentation (vs excellence langagière)

votre posture



J'assure:

l'accompagnement de cadres, de dirigeants et de professions libérales dans leur réflexion personnelle et professionnelle

la mobilisation de réflexions collégiales



Ecriture , parole et intention stratégiques, discussions énactives® pour dirigeants, groupes de rencontres énactives® pour internes en médecine, co-développement professionnel ?

Il est toujours question de communication, d'expression, de lien et de sens.



Pourquoi moi ?

Cadre dirigeant, "équipée" d"'un doctorat en Sciences Humaines, jai longtemps agi sur des «terrains » parfois inconnus, toujours complexes et souvent difficiles voire "explosifs".

La communication, la rigueur de lanalyse et la finesse du raisonnement, comme moyen et comme fin, furent décisives et la clé de quelques belles réalisations et autant d'apprentissages.

Aujourd'hui:

cette pratique aiguisée de l'analyse et de la communication

de précieux savoirs dactions

une connaissance fine de mes contemporains

de solides habilitations universitaires (pluridisciplinaires)

me permettent de vous accompagner UTILEMENT, qui (et où) que vous soyez et quel que soit votre secteur dactivité.



Un projet, un désir, un embarras, de la curiosité, ? Contactez-moi!

contact@sermo-mentis.com



, Collaboration et guidance sont incroyablement efficaces à distance ...

https://www.sermo-mentis.com/

https://rh.sermo-mentis.com/