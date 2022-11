Valérie GIULIANI

Forte d'une expérience de plus de 20 ans au sein de services commerciaux d'entreprises à dimensions multinationales opérant sur les marchés franco-italiens, j'ai acquis une solide expertise en gestion des dossiers ADV en m'appuyant sur mon sens de l'organisation, de la collaboration et de la coordination avec les autres acteurs de l'entreprise orientés vers le service clientèle.



Cette dimension gestion, je la complète par mon sens commercial marqué qui m'amène à m'impliquer efficacement dans la relation clients et ainsi participer à leur satisfaction en mettant en jeu aux côtés des commerciaux pro activité, réactivité, service.



Mes compétences :

Logistique

Gestion de la relation client

Organisation du travail

Réactivité

Rigueur