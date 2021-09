Valerie MARCHAND

Commerciale B to B , j'avais la responsabilité du développement de 7 départements.

Mon savoir faire, mon éloquence, mon écoute et ma persévérance, m'ont permis d'augmenter mon CA en 2018 et 2019.

Disponible, je recherche une société pérenne basée sur l'innovation, l'excellence, la satisfaction clients et le "Take care", afin de m'inscrire sur du long terme.



Mes compétences :

Négociation

ANIMATION COMMERCIALE

Formation professionnelle

ACCUEIL, CONSEIL et vente accompagnée

OPTIMISATION DES RESULTATS