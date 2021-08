Valérie MEUNIET

Munie d’un Master 2 en Ressources Humaines, je souhaite devenir une experte dans différents domaines RH.



Mon parcours professionnel se caractérise de 3 manières :

• Je viens de l’industrie, avec une pratique conséquente en tant qu’Experte en gestion de process. Transposée aux Relations Humaines c’est une compétence utile pour déterminer les besoins en compétences et recruter les profils adéquats.

• Je suis une communicante avec le sens de l’intérêt supérieur de l’entreprise.

• Et j’ai l’expérience du travail à l’étranger et de la pratique de 3 langues.



Aujourd'hui, de nouvelles aventures et challenges professionnels m'attendent au sein de Technology & Strategy, en tant que Consultante RH.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Call Manager

SAP SD (vente)

Gérer et construire une relation client

Travailler en langues étrangères

Analyser et résoudre un incident/problème fonction

Travailler dans un environnement international

Travail en transverse (interface et support)

Sens du relationnel et de la communication

Sage Accounting Software (notions)

SAP OFFICE

SAP ERP

SAP CRM

Gestion des priorités et prise d'initiatives

Gestion administrative (commandes, dossiers client

Capacités de planification et d'organisation

Interagir avec différentes personnes de culture et

Capcités d'analyse et de synthèse

Adaptabilité et flexibilité

Rédaction

Former, accompagner et conseiller des collaborateu

Incident Management

