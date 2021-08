Valérie PASCUAL

Forte d'une expérience de 27 ans dans le domaine de l'assurance, allant de l'instruction des dossiers sinistres en passant par la gestion des contrats et le développement du portefeuille client, je souhaiterai mettre mon savoir faire au service d'une entreprise dynamique.



Mes expériences professionnelles variées comme responsable sinistre et responsable de la branche immeuble dans un cabinet de courtage m'ont permis d'affirmer ma maîtrise du droit des assurances et de ses conventions ainsi que mon sens des responsabilités.



J'ai pu aussi négocier les conditions et les renouvellements de contrat auprès des compagnies, et également assurer la surveillance des risques.



Organisée, dotée d'un bon sens relationnel et d'une parfaite capacité d'écoute et d'analyse, je sais faire preuve de rigueur et précision, qualités essentielles dans ce domaine.



Mes compétences :

DEFENSE DU CLIENT

GESTION DES RISQUES

MAITRISE DES FONDAMENTAUX DE L'ASSURANCE

DEVELOPPEMENT COMMERCIAL

NEGOCIATIONS

MANAGEMENT