Valérie PENHOAT- DUMESNIL

- Responsable Production: Planification et gestion de la production, encadrement d'une équipe de 6 personnes; remplacement régulier du responsable de site pendant 2ans: gestion journalière de l'ensemble des services du site (réception, expéditions,maintenance, administration), gestion du personnel et maîtrise des coûts, participation aux projets d'investissement.

- Responsable QSE sur 4 malteries françaises: Valenciènnes (2), Rouen et Orléans

- Accompagnement dans le management QSE et la certification de malteries à l'international: Serbie, Hongrie, Bulgarie et Roumanie

- Gestion de projets et formation du personnel en conséquence

- Gestion des évaluations et audits fournisseurs

- Animation démarche coûts de dysfonctionnements



Mes compétences :

Environnement

Gestion de projets

HACCP

Production

Qualité

Sécurité