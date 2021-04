Valérie PERIE

L'architecture relate chaque fois une histoire unique et particulière ; celle de son environnement, des matériaux, des artisans et des usagers qui loccuperont au fil du temps. Tous marqueront de leur empreinte, plus ou moins. Ainsi, chaque projet est une expérience dans le monde sensible et sensoriel qui intègre fonctionnalité, poésie, impact écologique et réalité économique. Elle se fait ensemble, inévitablement, pour un bien-vivre, un vivre beau et aujourd'hui plus que jamais dans une sobriété qui se doit d'être heureuse et positive!



Missions partielles ou complètes en maîtrise d'oeuvre - Ateliers de sensibilisation à l'Architecture - Résidence in-situ/sur chantier.



Cause principales : Education - Culture - Ecologie



Mes compétences :

Architecture Bioclimatique

Chantier déco et peinture