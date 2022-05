Valérie SAÜQUERE

Paris m'a donné mon expérience dans l'Hébergement et

Bordeaux ....l'envie de me reconvertir dans l 'Oenotourisme !

C'est chose faite avec une Licence professionnelle en poche ,

et plusieurs postes occupés à faire découvrir Bordeaux et ses 6 Routes du Vin !



Je recherche un poste polyvalent à Bordeaux où je pourrai continuer à faire découvrir

cette magnifique région, châteaux viticoles et nombreux intérêts touristiques.



Mes compétences :

Oenotourisme

Conseil

Gestion hôtelière

Développement touristique