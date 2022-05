Valérie SEGUIN-CADICHE

Mes diverses expériences professionnelles m’ont permis de développer mon relationnel client, mes capacités de travail en équipe ainsi que de la gestion d’un projet. Mes qualités tant personnelles que professionnelles alliées à une grande motivation, me portent à croire que celles-ci représentent des armes fortes dans le développement de solutions appropriées.



Je recherche une fonction me permettant de mettre à profit mon sens des responsabilités, mon dynamisme, ma détermination ainsi qu’élargir mes compétences techniques et développer un savoir-faire complémentaire ainsi que mes compétences fonctionnelles.

Enfin, cette fonction pourrait m’offrir également l’opportunité de vous apporter ma réflexion sur de nouveaux concepts



Mes compétences :

Neolane

MOA

Gestion de projet

Gestion de la relation client