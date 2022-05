Valérie SZÖNYI

Suite à mon diplôme d’École Supérieure de Commerce, je peux attester d’une expérience significative et polyvalente pour le compte de structures culturelles à rayonnement national et international (Orchestre des Champs-Élysées, Chœurs et Solistes de Lyon-Bernard Tétu, FEVIS, Festival des Nuits d’Été de Nice, Opéra National de Bavière).



En parallèle, j'ai initié et/ou développé des projets artistiques et culturels au travers d'un fort engagement associatif (création d'une compagnie de danse amateur, développement d'un entraînement régulier pour le danseur professionnel, diverses missions de bénévolat).



Je participe également à des projets entrepreneuriaux en cours de développement.



Je reprends aujourd'hui des études d'odontologie à Lyon.



Mes compétences :

communication culturelle

spectacle vivant

médiation