Valérie TRANNOY

Après avoir occupé, durant plus de 8 ans, un poste polyvalent, à prépondérance commerciale, j'ai souhaité suivre une formation en infographie. J'ai fait ce choix, pour que mon expérience professionnelle soit complétée par de bonnes connaissances théoriques.



J'ai certes, occupé trois postes comptables (9 mois et 1/2), mais aujourd'hui je souhaite me réorienter vers des fonctions commerciales, de contact, que j'ai exercées pendant de nombreuses années.



Très à l'aise au téléphone, et à l'écoute de la demande, j'aime communiquer et être au cœur de la relation client.



Mes atouts :



* Adaptabilité

* Disponibilité

* Goût du service rendu

* Polyvalence

* Aisance relationnelle

* Bonne élocution

* Solides compétences en informatique

* Bonne maîtrise de l’anglais



Mes compétences :

Microsoft Excel

Adobe InDesign CS6

Microsoft Word

Adobe Illustrator CS6

Sage

Microsoft PowerPoint

Adobe Photoshop CS6

Adobe Dreamweaver

CSS 3

HTML 5

Microsoft Windows

Mac OS X

Wordpress