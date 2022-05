Valerie VERDIER

Depuis un peu plus d'un an, je me suis prise de passion pour les réseaux sociaux et les stratégies marketing à développer pour les petites entreprises.



Mais ce n'est qu'une partie de mes fonctions. Multipotentialiste, je ne peux pas exprimer ma personnalité par le biais d'une seule .



Je jongle en permanence entre l'intellectuel et le manuel, le cartésien et l'abstrait, la rigueur et le désordre. Parce que comme dans la vie rien n'est tout noir ou tout blanc.



Entrepreneur passionnée, altruiste par nature, curieuse et épicurienne.

Mes valeurs : authenticité, éthique, partage pour ne citer que celles là.



J'aime détecter les talents et les forces pour en faire un métier.

Plutôt que de renter dans un moule souvent inconfortable, ne serait-il pas préférable de valoriser et exploiter votre vrai potentiel (le truc qui vous fait vraiment vibrer ) ?



Je pense qu'il faudra de plus en plus avoir des sources multiples de revenus et savoir se diversifier est le moyen le plus sûr d'y parvenir.



Dernier point mais pas des moindres, ce monde à besoin de créativité, d'esprits "rebelles" et ... d'humour. Donc, je suis un peu fêlée pour certains, j'assume ! (Les personnes qui se prennent au sérieux m'ennuient profondément)



Mes compétences :

Marketing

Supports de communication

Création d'entreprise

Réseaux sociaux

Entrepreneuriat‎

Internet

Relations humaines