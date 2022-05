Valérie VERNIER

Participer à une aventure humaine, être en lien, créer du lien.

Utiliser mes talents de coordinatrice, mon goût pour l'organisation, ma fibre commerciale et mon goût pour le réseau..



Mes univers :

-La Restauration ( Management, Organisation , le terrain comme air de jeux , les chefs "créateurs au mille palettes .. le contact, suivi, le développement..)

- L hôtellerie ( 12 années chez Châteaux & Hôtels Collection, une marque indélébile.. :

Hôtellerie de Charme et de Caractère)

-La Formation ( Ouverture du Centre de Formation " Laffite Academy ( Des passionnés qui transmettent leur savoir...Harrison Clinical Ressearch : l'humain au service de la recherche..)



Et aujourd'hui j'arrive dans l'univers des Solutions de Marketing Produits:



- Des outils qui vous ouvrent au quotidien de nouveaux marchés, vous projettent en avant

Web Key, Cles USB, Vidéo Flyer.. le digital un univers à mille facettes





Les compétences qui sont miennes :



- L'échange, l'écoute, le partage.

- La coordination, l'organisation, l'optimisation.

- Suivre des clients, être à l’écoute, dialoguer, trouver le lien ( la valeur ajoutée)

- Participer activement au développement à la commercialisation

- Échanger, sentir une ébullition, une énergie qui transcende tout.

- Travailler en équipe, aller dans le même sens.

- Etre dans le vrai, l'authentique, l'éthique, le responsable.



Mes compétences :

Restauration

Encadrement

Formation

Hôtellerie

Développement durable

Anglais courant

Travail en équipe

Organisation et stratégie

Coordination de projet