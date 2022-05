Valérie VIVIAN BENOIST

20 ans au service du développement des potentiels, des savoirs et des compétences.

Formatrice et responsable pédagogique en école supérieure et en organisme de formation d'adultes, responsable de formation en entreprise, conseillère en insertion, créatrice d'événements de cohésion, de coopération et d'intégration , j'ai acquis une expertise dans l'accompagnement et le conseil et la transmission.



Mobilisée par la gestion des problématiques liées à l'insertion, la formation, le recrutement, l'évolution ou la reconversion professionnelle, je suis toujours en quête des méthodes pédagogiques, techniques de communication et de motivation efficaces et fédératrices.