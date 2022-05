Valérie ZARADNY

Après avoir passé plus de 10 ans dans l’industrie pharmaceutique, principalement à des postes de déléguée hospitalière, j’ai entrepris de valider cette expérience par l’obtention d’une licence de commerce et négociation interentreprises.

J’ai dorénavant pour objectif d’appliquer mes connaissances et mon expérience dans mon domaine de prédilection et de compétence : la santé.

Autonome, enthousiaste, tenace mais cependant dotée d’une grande capacité d’adaptation et d’un réel sens de l’écoute, je possède toutes les qualités requises pour développer et fidéliser votre clientèle, dans le respect des valeurs et de l’image que véhicule votre société.



Mes compétences :

Certification Volaire, score: 870