Valéry BRETON

Mes Atouts :

Un MASTER II Finances, Comptabilité et Gestion des Entreprises - Une expérience managériale de 17 ans sur 2 continents - Un Anglais technique et pratique - Une compétence multidisciplinaire : comptabilité, contrôle de gestion, fiscalité, trésorerie, RH, logistique & dédouanement, Services Généraux - Une bonne connaissance du monde des affaires en Afrique.



Mes Talents Techniques :

Maîtrise des techniques bancaires - Bonne pratique de la fiscalité (OHADA) et du droit des sociétés - Très bonne maîtrise des tableurs et de Sage-Saari SQL_7i - Capacités managériales.



Mes Aptitudes personnelles :

Capacité à analyser les situations - Réactivité, sens des priorités - Sens du prospectif/anticipation - Rigueur et précision - Qualités d’animateur et de stratège - Aptitude à gérer des sujets très différents, grandes capacités d’organisation, d’adaptation et de réactivité - Résistance au stress - Contribution au progrès - Disponibilité



Mes compétences :

Services généraux

Gestion des achats

Fiscalité

Paie

Gestion des ressources humaines

Comptabilité générale

Gestion de trésorerie

Fiscalité douanière

Contrôle de gestion