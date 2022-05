Valéry SCHEFFER

Après un beau parcours dans la commercialisation de financements auprès des entreprises (affacturage) et des particuliers (crédits immobiliers), j'ai fais mienne la citation de Confucius : "Choisissez un travail que vous aimez et vous naurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Organisateur de soirées et professeur de Salsa Cubaine, Homme qui fait tout dans le food truck "Petit Tonkinois" pour partager ma bonne humeur et mon savoir-faire et le 100% fait maison, Président (6 ans) & Fondateur de la Food Trucks Association pour travailler et développer et faire connaître cette activité avec mes collègues truckers.

Je propose également mon mentorat dans la Création de food trucks. C'est la capitalisation de mon savoir-faire !



Mes compétences :

Evénementiels et salons

Evènementiel et Partenariats

Evènementiel et logistique

Finance

Gestion événementielle

Evénementiel

Réseaux sociaux professionnels

Cuisine

Cuisine du monde

Restauration commerciale

Restauration