Valery VALENS

Évoluant depuis 15 ans dans les métiers des Systèmes d'Information, je suis aujourd'hui chef de projet SI.



A mes débuts administrateur système, j'ai ensuite évolué en tant qu'ingénieur systèmes et réseaux pendant plusieurs années, où j'ai développé mon savoir-faire technique en environnement mixte, en m'intéressant tout particulièrement à l'interopérabilité des systèmes, et aux problématiques de migration.



Voulant participer à des projets d'envergure, j'ai sur ces acquis, évolué vers la coordination technique.



Comprenant alors que la qualité des rapports humains était primordiale pour réussir en mode projet, j'ai développé outre mes capacités d'analyse et de logique, des capacités d'écoute et de management, afin de pouvoir gagner en efficacité.



Afin de maîtriser plus amplement les aspects de gestion de projet et de budget, j'ai entrepris une formation de chef de projet de 4 mois, intitulée "concepteur des systèmes d'informations", me certifiant chef de projet confirmé (niveau III), qui tout en confortant mes connaissances m'a permis d'acquérir des méthodes me permettant d'évoluer aujourd'hui dans des fonctions en MOE ou en AMOA.



Depuis lors, j'ai exercé les fonctions de chef de projet infrastructure et intégration dans des grands groupes, abordant des problématiques Web ou SI, dans un contexte d'Infogérance.





Mes compétences :

Pilotage de projets

AMOA

Conseil fonctionnel

Coordination technique

Migration système

Intégration Web

Infrastructure IT

Rédaction technique

ITIL

Infogérance

MOE

Management transversal

Réseaux

Chef de Projet