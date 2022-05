Vous pouvez être, faire et avoir tout ce que vous voulez en "boostant" vos circuits neuronaux, si vous êtes prêt:

ce qui signifie, si vous êtes "coachable".

Je vous apprendrais à muscler votre cerveau; moi je trouve cela "divin" et surtout amusant!!!.



Redécouvrons ensemble vos points forts & simplifiez-vous la vie !



Bonjour,



Je m’appelle valérye Le Bris.



J’accompagne les particuliers, je les aide à travailler sur leurs points forts.

Se simplifier la vie de tous les jours est l’objectif à atteindre !



J’utilise 7 outils, développés spécialement pour arriver à ce but.



Ces outils, que je peux utiliser ensemble ou séparés ont été conçus afin que nous puissions avancer rapidement, efficacement dans la bonne humeur et presque sans que vous vous en rendiez compte.

Depuis très longtemps (à l’âge de 7 ans), je me suis rendu compte que nous utilisions, de façon consciente, qu’une partie de notre cerveau (10%), mais nous avons qu’afin d’obtenir des résultats il faut s’adresser au 90% restant.



Si vous ajoutez à cela le fait que nous ne retenons que 10% de ce que nous lisons, 20% de ce que nous entendons, 30% de ce que nous voyons mais 90% de ce que nous expérimentons, il devenait indispensable d’élaborer de nouvelles méthodes, de nouveaux outils afin de prendre en compte ces faits.

C’est ce que j’ai fait en ayant toujours en plus le souci que chaque accompagnement soit « fun ».

Je vous accompagne afin que vous découvriez mieux celle ou celui que vous êtes ainsi vous comprendrez mieux ceux qui vous entourent.



Qu’est ce qui fait la différence ? C’est vous, ce sont vos choix, vos décisions, quoi qu’il vous arrive, vous êtes maître à bord, vous avez le pouvoir mais ne le savez pas toujours.



Je vous propose d’être votre coach et de vous apporter un soutien personnalisé en vue d’améliorer votre vie de tous les jours à travers des méthodes éprouvées.



Dernier témoignage:



http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=WRCAXqo88yQ



J’ai créé des programmes à la demande de mes clients :

Programme « MINCEUR »

Programme « ENERGIE »

Programme « LACHER PRISE »







Mes compétences :

Praticienne en massages de bien-être

Décoration d'intérieure

Styliste ongulaire

Artiste peintre

Créativité

Santé

Visio

Développement personnel

Air

Eau

Artiste

Imagination

Coaching