Vanessa ANDRÉANI

J'ai effectué mon doctorat en entreprise (convention CIFRE) chez TKM, dans le domaine du Traitement Automatique des Langues. Dans ce cadre, j'ai mis en place un système de normalisation, permettant de standardiser les informations qui caractérisent les documents et prenant souvent la forme d'entités nommées: noms des organisations publiant des articles scientifiques, lieux de publication, etc.



J'ai également travaillé sur la structuration de ces données au sein d'une ressource termino-ontologique multi-plans. Cette ressource s'intègre à un modèle de navigation au sein des documents qui constituent la base des études menées par TKM. L'objectif de ce modèle est d'être plus proche des besoins des utilisateurs, et d'offrir pour cela une grande souplesse dans la recherche des informations et dans leur visualisation.



Mes compétences :

Automatique

Documentaire

Ergonomie

Gestion de l'information

Informatique

Langues

Linguistique

Linguistique informatique

Navigation

Ontologies

Rédaction

Traitement automatique des langues