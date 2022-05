Vanessa ARMIEN

vanessa.armien@developncoaching.com



Je suis à Paris.

Coach certifiée par l'école Coach Académie, PNL, Coaching d'équipe, formée en animation socioculturel.

Certifiée par DEVELOP'N COACH



Vous souhaitez :



Vous améliorer ou changer votre style de vie?

Exercer le métier de vos rêves?

Vivre en accord avec vous-même?

Une vie de famille harmonieuse?

Surmonter une épreuve difficile telle le deuil ou la dépendance affective?



Une des solutions efficaces est le COACHING DE VIE !



Coach de vie, spécialisée en développement personnel et professionnel, je vous accompagne à effectuer les changements qui vont vous permettre d'améliorer votre vie et de vous réaliser.



Après un parcours en tant qu’auxiliaire parentale, j’ai souhaité me reconvertir et j’ai choisi de me faire accompagner par un coach de vie, et le résultat fut si Extraordinaire que j’ai décidé de le devenir moi-même.



OBJECTIF ATTEINT !! Je sais qui je suis, je suis devenue la personne que je souhaite Être !



Mes valeurs phares sont : l’honnêteté, la responsabilité et le partage.



Votre réussite est ma plus grande motivation.



SOYEZ LE CHANGEMENT QUE VOUS VOULEZ VOIR DANS VOTRE VIE !





