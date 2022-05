Vanessa BALESTRO

Après une période d'activités saisonnières indépendante dans le domaine de l'hôtellerie-restauration de plein air, je cherche à m'investir à nouveau dans mon métier. Je recherche un poste administratif (Assistante de direction, Assistante administrative, Assistante de gestion financière), dans la région Rhône-Alpes.



Je m’adapte facilement aux différents environnements et appréhende rapidement les modes de fonctionnement et outils internes.



Ma vision du métier d’assistante est d’apporter une réelle valeur ajoutée dans l’organisation et la qualité des documents et informations fournis. J’apporte une attention particulière à ma relation aux autres et suis un soutien solide et discret aux différents acteurs.



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Administratif

Reporting financier

Gestion budgétaire

Facturation

Reporting

Supports de communication

Approvisionnement et achats

Gestion du document

Accueil physique et téléphonique

Evènementiel et logistique

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Microsoft Office

Sage