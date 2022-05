Vanessa BAUCHÉ

C'est en Allemagne chez Valeo Service (filiale) pendant 5 ans que j'ai forgé mon expérience en marketing, en tant que chef de produit puis en tant chef de groupe. J'ai ensuite évolué vers la fonction commerciale en France, toujours chez Valeo Service (siège en France), en tant que Responsable Commerciale Grands Comptes (Account Manager) pour PSA OES.

En août 2011, je déménage dans la région nantaise suite à la mutation professionnelle de mon conjoint et quitte le groupe Valeo. Je gère des projets personnels tout en restant à l'écoute de nouvelles opportunités professionnelles jusqu'en juin 2013 où j'intègre la société Fives Filling&Sealing en tant qu'Ingénieur Technico-Commerciale, filiale du groupe Fives, située près de Nantes.



Mes compétences en négociation commerciale, en marketing gamme et produit, ainsi qu'en langues (allemand et anglais courants) sont autant de compétences que je possède.

Rigueur, sens de l'écoute et du relationnel, persévérance et autonomie sont les principales qualités personnelles auxquelles j'adhère.



Mes compétences :

Fidélisation client

Communication produits

Promotion des ventes

Négociation

Commercial grands comptes

Stratégie marketing

Négociation commerciale

Marketing

marketing produit

BtoB

organisé

automobile

grands comptes