Vanessa BECHIS

Le 25 mai 2018, le RGPD (ou GPDR, Règlement Général pour la Protection des Données) a vu le jour dans les textes de lois européens.

Toute entreprise, structure publique, association basée en Europe est désormais soumise à une mise en conformité de l'ensemble de ses process et flux d'informations internes / externes.

Le but ici est de protéger la Donnée Personnelle permettant d’identifier un individu vivant.

Cette Donnée Personnelle réside, circule et peut être commercialisée sans même l'accord des intéressés.

Cette problématique prégnante au sein de notre environnement professionnel m'a attirée vers une Certification DPO (Data Protection Officer)



Mes compétences :

Qualité

Manager

Ingénierie

Assurance qualité

Biotechnologies

Contrôle qualité

Gestion de projet

Informatique

Methodes agiles/SCRUM