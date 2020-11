Vanessa BERNIER

Diplômée en Master Recherche (mention Bien) a Grenoble-INP PHELMA.



Je suis ingénieur en informatique de métier, je suis également enseignante vacataire à lÉcole dingénieurs à SUPINFO (Grenoble, Lyon et Toulouse).



Jai fait partie de la premiere formation en Big Data ppur personnes touchees par le Syndrome dAsperger à lécole de commerce de Grenoble (GEM) depuis février 2019 et jespere bientôt entamer le cursus Data Architect avec OpenClassRoom en alternance.



A ce titre je recherche une entreprise susceptible de maccueillir en contrat de professionnalisation.



Master obtenu dans la Spécialité IC2A : Ingénierie de la Cognition, de la Création, et des Apprentissages - Mention AST (Art, Science et Technologie)



Statut Art-études



--- Bénéficiaire de la Bourse de la Fondation Partenariale de Grenoble INP -----



Stage de recherche au laboratoire GISPA-Lab à Grenoble, au département Parole et Cognition.



anglais : TOEFL (B2)

italien : CILS 3 (C1)

hébreu : lu, parlé, écrit



PCEM1 + Ecole d'infirmières (Promotion 2016-2019 à lIFSI de Saint Egreve)



Je suis également conférencière sur le Syndrome dAsperger.

----------------------------------------------------------------



Ai passé près de 5 ans en Israel et un an en Sicile. Séjours en Angleterre.



Je suis musicienne (cuivres et percussions, pratique en harmonie et en big band) et chanteuse (soliste baroque, jazz, blues, gospel) et j'aime beaucoup le théâtre, que j'ai pratiqué pendant plus de 12 ans.



Après avoir pratiqué pendant quelques années, je me suis essayée aux fonctions de metteur-en-scène et jaspire à écrire mes propres textes.



Je pratique le Krav-Maga, le Roller Derby, l'aquabike, l'aquagym et la musculation.





Jai co-animé un lundi par mois l'émission "Les Experts" sur la radio France Bleu Isère, sur le thème de l'informatique et du multimédia en général. (Vous pouvez encore mécouter en Podcast).

----------------------------------------------------------------



Mes compétences