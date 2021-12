Vanessa DELECLUSE

Depuis plus d'un an, j'effectuais une reconversion professionnelle.

C'était un souvenir d'enfant, il avance, grandit, évolue et moi avec.



C'est une chance de pouvoir s'arrêter un instant, pensée à soi, développer son idée pour le construire.



Le temps de la reconversion est terminée, nous y sommes ... créativité et patronage le fruit de ma passion, le petit bambin et la femme vont être gâtés, le temps de mon temps libre.



Transformation de patron pour enfant/sur mesure pour femme.



Mon style :

Chic, relax, des creations épurées, des finitions impeccable et un soin particulier apporté aux détails.

Mes choix des tissus sont les naturels et fluides tels le coton, la viscose, le velours milleraies, la laine mohair et les imprimés comme le Liberty ou cravate, ce qui apportent une touche de douceur et de la féminité.

Les coupes/transformations sont travaillés pour que chaque femme/enfant se sentent à l’aise dans son vêtement.



Je suis les tendances grâce aux différents salons de mode (marques de tissu, inspiration) et comme d’habitude, s'est l’occasion de s’en mettre plein les mirettes.



Jeune maman de 3 enfants "oui encore jeune", souriante, patiente, organiser et motiver.



En quelque lignes :



Forte d’expériences dans diverses entreprises en tant qu’assistante polyvalente et côtoyant une clientèle diversifiée telle que des particuliers et professionnels.

J'ai su me construire un tempérament énergique, dynamique et développer mon sens relationnel.



Je suis une personne consciencieuse et fonceuse, mon esprit d’équipe me permet d'être à l'écoute et d'avancer jour après jour étapes par étapes.



Mes compétences :

Gestion

Planification

Devis

Vente

Organisation

Rigueur

Motiver

Sociable

Couture

Mode

Textile

Concéption et Création de vêtements sur mesure

Retouche et Fabrication de Vêtements

Patronage de Vêtements