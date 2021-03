Vanina MENCÉ

Mon identité construite en tant que business developer est d être authentiquement atypique.



La place et le pouvoir de la femme dans le milieu professionnel suscitent toujours un vif intérêt que ce soit dans la presse, sur les ondes ou dans des travaux de recherche.



Laccent est souvent mis sur les diverses difficultés quelles rencontrent à prendre une place prépondérante dans la gestion stratégique des affaires, en restant totalement elles-memes. On dit même que le fameux plafond de verre de ces barrières invisibles, créées par des préjugés comportementaux et organisationnels qui les empêchent daccéder à des postes de pouvoir et devient un labyrinthe, tellement le parcours serait semé dembûches.

Une femme comme ma petite personne, par exemple qui s'assume avec ses particularités atypique en étant dans une vision autre à vouloir changer les choses est un défi non apprécié par les personnes dépassant la cinquantaine...

On découvre également, mais à un moindre degré, les trajectoires de femmes à succès qui sont mes exemples, celles qui ont su simposer dans un monde de travail où le modèle dominant reste masculin.

Je n ai que de l aspirations grâce à mon admiration.

Mon ambition de faire partie de ces femmes daffaires qui sont arrivées à imprimer leur marque dans la vie économique française mais aussi à l'international.

Ambitieuse, audacieuse sont peut être des défauts qui donne un sens ventral à vouloir pousser les portes sans scrupules, en acceptant les vieux préjugés des personnes. Je n ai pas honte de parler sur mes succès rencontrés, mes échecs digérés et la richesse de mes apprentissages, sur mes expériences et histoires de vie....

J aime vous parler de mes motivations de départ ; mes chemins empruntés pour y arriver mêmes avec mes difficultés ; mon équilibre recherché entre vie personnelle et professionnelle ; mon identité construite en tant que consultante, business developer, agent artistique et littéraire, scénariste, et

les conseils que j'offre aux jeunes femmes désireuses, elles aussi, de devenir ce qu'elles rêvent de devenir ...

Avancer avec l'ambition que vos rêves deviennent réalité.



Mes compétences :

Private equity

Direction artistique

Littérature française

Sophrologie

Droit du patrimoine

Ecriture

Droit des affaires

Scénario Audiovisuel

Scénario

Consultante

Droit de la propriété intellectuelle