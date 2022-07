Vergnon SYLVAIN

Je vous propose d’élargir votre équipe avec un jeune collaborateur capable :

- d’optimiser une chaîne de production : gestion de production, amélioration des rendements,

- de mettre en place des outils qualités : HACCP, IFS au sein de votre entreprise,

- de former du personnel à l’HACCP/Hygiène sécurité et environnement,

- de réaliser des manuels de formation du personnel,

- de valider la DLUO et la DLC de produits en réalisant des tests de vieillissement,

- de gérer les approvisionnements de matières, la perte production et les litiges fournisseurs

- de conduire une ligne de production



Mes compétences :

Conduite de projet

Gestion de production

Hygiène

Production

Qualité