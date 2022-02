Veronique ALONSO

Co-Créatrice et dirigeante de l'entreprise GAHIA S.A.S.

Coach et formatrice

23 ans dexpérience managériale

19 ans en conseil en stratégie, organisation et pilotage

16 ans de coaching individuel et collectif



Ancien conseil en stratégie et organisation, j'ai piloté et accompagné pendant plus de 25 ans de nombreux projets de fusion et/ou refonte dentreprises ainsi que la conception et la mise en place de nouveaux modes de management et de pilotage (ex : travail en mode collaboratif, travail en mode

consensuel).

Coach en évolution humaine, spécialiste du management et des relations humaines, j'accompagne depuis 2003, en groupe comme en individuel, des hommes et des femmes au savoir-êTRE, retrouver leur sérénité et leur bien-être.



COMPETENCES

- Management et pilotage :

Direction de services et équipes (de 8 à 300 personnes).

Direction de projets et programmes à risque (de 700 à 10000 jours/hommes, pilotage et management de 15 à 3000 personnes).

- Coaching :

Coaching individuel (particuliers) : accompagnements axés sur le savoir-être (mieux se connaître) pour identifier et sortir des blocages, afin doser, dagir et sépanouir dans les sphères privée et professionnelle.

Accompagnement et coaching de managers : prise de poste, gestion de crise, lors de projets à risque, lors de remaniement, fusion et acquisition, gestion de carrière.

Coaching déquipe : gestion de crises, mise en place de nouvelle façon de travailler (pilotage transversal, travailler en mode collaboratif, ).

- Formation

Animation des formations : Savoir être manager, Savoir être dirigeant, Coach en développement personnel, Vivre son métier de soignant en toute sérénité, Vivre le stress autrement, Conduire le changement, Négocier en mode consensuel.

- Stratégie et organisation

Conception et mise en place de nouvelles modalités dorganisation : pilotage transversal,organisation en mode collaboratif, organisation circulaire.

Optimisation des circuits humains et financiers (du diagnostic à lélaboration de solutions).

Réorganisation suite à fusion et acquisition (conception, accompagnement et/ou pilotage).

Conduite du changement.

- Ressources humaines

Définition de postes, accompagnement au recrutement, recrutement.

Commerce

Avant-ventes et négociations.