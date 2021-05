Véronique BRIANTO

Depuis bientôt 3 ans au sein d'une société de développement et de fabrication de dispositifs médicaux, je suis intervenue sur de nombreux projets pour le développement et l’amélioration des produits.

En effet, j’ai été plusieurs fois en charge de transfert de lots d’industrialisation en production du développement d’analyse à destination du contrôle qualité ainsi qu’à la mise en place d’actions correctives lors de détection de défaillances.

Mon poste transversal me permet aujourd’hui de mettre en place la maîtrise des statistiques de procédés, d’effectuer des cartographies de process ou encore d’être en charge de la caractérisation des produits, tout autant de tâches qui m’ont donné une grande satisfaction à travailler avec différents services.

Je cherche aujourd’hui à mettre à profit les expériences et connaissances acquises pour mener à bien des projets ambitieux.



Mes compétences :

Industrie pharmaceutique

Pharmacologie

adaptabilité

toxicologie

Physiologie

Biochimie

Recherche et Développement

esprit d'équipe

Gestion de projet

Développement analytique

Maîtrise statistique des procédés

Conception et optimisation de méthodes de fabricat

Coordination de projets

Statistiques de procedes