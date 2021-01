Véronique FOIN

What I like as an electrical engineer? Ability to lead a subject from beginning to end I like to participate in studies, to follow and choose the suppliers, to follow the realization of the tests until the final delivery at the customer.

Now, I search to live this professional adventure in Montréal, Canada, as soon as possible including the telework from France waiting to arrive in Montréal.



*************************************************************************************************************************

Ce que j'aime en tant qu'Ingénieur d'étude électrique ? Pouvoir mener un sujet du début jusqu'à la fin. J'aime participer aux études, suivre et choisir les fournisseurs, suivre la réalisation des essais jusqu'à la livraison finale chez le client.

Je cherche maintenant à vivre cette aventure professionnelle à Montréal au Canada dès que possible y compris en télétravail en attendant d'arriver à Montréal.



Mes compétences :

Nucléaire

Ferroviaire

Électronique de puissance

Conception

Etude technique

Réalisation d'essais

Mise en place de moyens d'essais

Chiffrage

Gestion de projet

Suivi des fournisseurs

Spécifications fonctionnelles

Cahier des charges

SAP

Autocad