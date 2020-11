Véronique JAGOURY EX LAMOUR

= > De Juin 2015 jusqu'à Fin Octobre 2016 (INTERIM) :

Groupe International SAFRAN, au Dpt. Propriété Intellectuelle du Groupe (effectif : 40 personnes) : Marques + Brevets d'Inventions



= > De Octobre 1989 à Juillet 2012 (CDI) :

Groupe International YVES ROCHER, au Dpt. Propriété Intellectuelle du Groupe (3 personnes) au sein de sa Direction Juridique Groupe (effectif:15 personnes) ;



Depuis la création du Dpt. PI en Janvier 1997 : EXPERTE JURIDIQUE en PROTECTION DES MARQUES & en PROPRIETE INTELLECTUELLE :

* Gestion Internalisée d'1 Portefeuille de Mqs-Mondial

* Gestion d'1 Portefeuille de Noms de domaine Internet Groupe

* Gestion de la Veille Juridique & Protection des Marques sur Internet Groupe



= > AUTODIDACTE en PI (25 ans), ayant acquis tte mon expertise juridique PI par la pratique ;



= > En démontrant ma volonté d'apprendre les subtilités de la PI et en étant force de proposition auprès de ma hiérarchie, j'ai ainsi fait évoluer constamment le périmètre de mon Poste & mes Responsabilités.

= > J'ai collaboré à 3 Chantiers Majeurs:



* 1er Chantier(depuis 1997) : Création du Dpt PI du Groupe en:

- Internalisant l'intégralité du Portefeuille des Mqs de l'Activité YR Mondialement

- Constituant 1 réseau de Mandataires/Avocats Mondial & d'examinateurs (Offices Inpi,Ohmi,Ompi)

- Mettant en place 2 Logiciels (CPA+Gesmark)



* 2nd Chantier(depuis 2000): Centralisation de la gestion du Portefeuille des Noms de domaine Internet de ttes les Mqs du Groupe & Définition d'1 stratégie/politique Groupe;



* 3ème Chantier(depuis 2004): Etude des Acteurs sur le marché proposant des outils de veille pour la mise en place de solutions de protection des Mqs sur Internet :

- Veille usages frauduleux (depuis 2005): Ttes les Mqs du Groupe

- Veille Contrefaçons+Ventes Paralallèles (depuis 2010): YR+PB

- Mise en place/gestion des actions légales & Définition d'1 stratégie/politique Groupe



Titulaire d’un BAC+2 « Assistante de Direction » et après 25 ans d'une riche expérience professionnelle -AUTODIDACTE- acquise en Propriété Intellectuelle :



- dont 23 ans (en CDI) au sein du Dpt. PI du Groupe International YVES ROCHER (Marques : Yves Rocher,Petit Bateau,Stanhome,Dr Pierre Ricaud, ...)

- ainsi qu'1 an & demi (en INTERIM) au sein du Dpt. PI du Groupe International SAFRAN,



= > Je suis actuellement à la recherche d'un emploi (tant en CDI, en CDD ou en Intérim) pour un poste de GESTIONNAIRE-PARALEGAL MARQUES CONFIRMÉE & désireuse de mettre toutes mes compétences acquises en P.I. au service d'un CPI et/ou d'un Dpt P.I. d'une Industrie.



= > Rigoureuse, organisée et ayant démontré mes facultés d'adaptation au cours de ces 25 ans d'expériences, je peux apporter ma collaboration à des Experts spécialisés en matière de Marques/Modèles/Noms de domaine.



Mes compétences :

NOMS DE DOMAINE INTERNET

ONLINE BRAND PROTECTION

DROIT DES MARQUES

DROIT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

VEILLE JURIDIQUE MQS SUR INTERNET