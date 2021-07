Veronique LONGERON

Dans mon cœur de métier qui est l' Assurance, je suis spécialiste des clients "entreprises" et "Professionnels".

Attachée à développer et à entretenir la relation commerciale au plus près des clients qui me font confiance, je m'inscris avec eux dans une logique de fidélisation et de pérennité.



Mes compétences :

Process saisie contrat d'assurance

Mettre à jour les fichiers des assurés et des tier

Transmettre des documents contractuels aux clients

Conseiller un client en matière de gestion d'assur

Proposer un service / un produit adapté aux besoin

Etudier une demande client