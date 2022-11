Véronique MONNOT

Bonjour.

Infirmière avec 8 années d'expérience. Je suis plutôt dirigée par mon expérience dans le secteur social et l'accompagnement, j'ai développé des compétences multiples Les relations humaines, le social (précarité, droit au logement), la prévention et le soin des différentes addictions etc...



Attirée par le secteur de la santé au travail, J'aimerais trouvé un emploi dans le secteur de l'entreprise et pouvoir me former dans ce domaine (licence pro, DUIST..)



M’adapter n'est pas un problème, c'est même pour moi un challenge que j'aime relever.

Je possède une bonne connaissance des outils informatiques.

Je gère également la page Facebook " IFSI Nantes promo 2007/ 2010" auprès de laquelle en tant qu'élève j'ai officié en tant que déléguée de promotion.

Le résumé de ma carrière?

"Avancer plus vite, plus loin."



Mes compétences :

Animation de groupe en addictologie

Analyser écouter réfléchir agir

Formation

Adaptabilité

Conscience professionnelle

Formations psychiatrie et addicton diverses

Formé au Test de Dépistage Rapide (TROD)