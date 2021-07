Veronique THOMAS

Actuellement, Responsable Assurance Qualité de le Société SII, je suis en charge du système qualité et de son évolution, des audits internes et de l'animation du groupe d'ingénieurs qualité. J'interviens aussi chez nos grands comptes à titre d'expert CMMI, ITIL, PMP.

J'ai également complété la formation CPA (Centre de Perfectionnement aux Affaires - Promotion 2010) à l'ESC Toulouse pour donner une dimension plus stratégique à mes interventions.



Je suis également responsable des initiatives RSE de SII.

Je coordonne les activités de Sécurité des Systèmes d'Information (Back-up du RSSI).

Je suis responsable Export Control de SII.



Mes compétences :

Accompagnement

Audits

CMMI

Formation

Gestion de projet

Green belt

ISO 9001

ITIL

ITIL Expert

Lean

PMI

PMP

PROGRAMME

Qualité

Scrum

Conseil