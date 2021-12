Véronique VAN DEN MOLENGRAFT

Maîtrise de la communication Multicanal

Habituée aux environnements internationaux (expérience universitaire de deux ans aux Etats-Unis, reporting et contact quotidien avec des collaborateurs européens...)

Maîtrise des techniques et des usages de l’E-Marketing et des technologies d’Internet (Newsletter, e-mailing, campagne de collecte d’adresse, marketing viral, datamining, référencement, affiliation)

Maîtrise des langages WEB (HTML, XML, CSS…)

Habituée aux fonctions transversales et apte à travailler avec une large autonomie

Management, recrutement et formation de plusieurs collaborateurs



Mes compétences :

E-mailing

Projet Web

E-Marketing

HTML

Web

Gestion de projet

Marketing viral