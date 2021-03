Véronique VÉRONIQUE BLANC MATHIEU (MATHIEU)

Mes prestations :



POUR LES PARTICULIERS

- accompagnement individuel (gestion du stress et des émotions, maternité, sportifs, gestion de la douleur physique et mentale)

- ateliers et stages de développement personnel



POUR LES ENTREPRISES

- accompagnement individuel

- travail collectif : gestion du stress et mieux-être au travail



Pour plus d'informations, consultez mon site http://www.veroniqueblancmathieu.com



Mes compétences :

Sophrologie

Kinésiologie

Gestion du stress

Gestion des émotions

Accompagnement individuel

Animation de groupes