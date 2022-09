Véronique WILLEMS

Installée depuis 2011 comme assistante administrative indépendante, j'ai voulu changer d'orientation professionnelle.



Etant atteinte de sclérose en plaques, j'ai recherché des moyens naturels de venir à bout de douleurs, spasmes, fatigue chronique, etc



Je me suis formée et suis devenue conseillère bien-être spécialisée dans le Chanvre et le CBD.



J'ai à coeur de vous aider vous aussi à

- retrouver le sommeil

- gérer au mieux votre stress

- soulager vos douleurs

- ...



Je suis partenaire d'une société française spécialisée dans le Chanvre et le CBD et d'une société allemande spécialisée dans les compléments alimentaires (vitamines et énergie)



J'ai hâte de vous rencontrer clients ou futur partenaires d'affaires