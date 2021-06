Victor DRAPERIE (DRAPERIE)

Essentiellement employé en qualité dingénieur électronicien au sein de Grands Groupes, le sens de lengagement reste ma priorité et me permet de cerner les enjeux de la mission que lon me confie.

Lévolution de mes compétences est primordiale pour toujours répondre à la demande.

Mon parcours est orienté depuis le lycée vers les domaines des sciences de lingénieur. Au fil du temps jai pu accroitre mes connaissances dans les domaines du mangement de techniciens en électronique

appliqué à des systèmes complexes grâce à mes divers expériences professionnelles.