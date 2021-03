Victor DUPERRET

2008 - 2012 Chef de projet communication – SFR – février 2008 à aujourd’hui



Conception de plans de communication Définition de la stratégie de communication de différentes entités (SFR Aix en Provence, SFR Business Team France)

Recommandations sur des offres et des spécificités du marché(veille sur les nouveaux usages et benchmark) SFR Aix en Provence-180000€-communication institutionnelle, BtoC, presse, communication de crise:

Définition de l’axe de communication de crise sur l’implantation de nouvelles antennes relais auprès des institutions

locales et des riverains dans l’Hérault

SFRBusinessTeam-2000000€-relations publiques, communication commerciale, salons,événements et BtoB: Lancement de produit : définition du plan de communication hors média – offre Suite infrastructure cloud –

Mise en œuvre et réalisation de projets Coordination, suivi et analyse des actions de communication spécifiques Animation du partenariat SFR / Marseille Cassis - 80 000 € par an – identité, partenariats et visibilité auprès des

15 000 coureurs MiseenplacedecoveringpourBlackBerry®etSamsungde200m2

Organisation d'évènements Création d’évènements Séminairesde100à500personnesenFranceetàl’étranger

Organisation deconve ntions de100 à1200 personnes (cibles, intervenants et déroulés techniques)

Organisation du salon SFR Business Day -380 000 € - cible 1500 professionnels – mise en place de sponsoring

Nouveaux médias Création d’une stratégie média diversifiée par l’utilisation d’outils de communication innovants

Utilisation des réseaux sociaux (achat de base de données sur Linkedln)

Communication multicanale

(Envoi de Mails, SMS et de messages vocaux (vagues de 50 à 30000 envois))

Création d'une application iPhone dédiée (Application Marseille Cassis 500 téléchargements)

Réalisation de vidéos sur webTVSFR

Flashcode sur affiches et invitations



Résultats Analyse d’impacts des opérations et reporting pour retour d’expérience Elaboration de recommandation grâce à l’analyse de KPI et de résultats d’enquêtes de satisfaction



2005 – 2008 Contrôleur des Jeux – La Française des Jeux – Missions / Moussy le Vieux – 77

• Back office pour le Réseau physique des 36000 détaillants

• Contrôle des procédures de circuit logistique sur toute la filière Grattage

• Analyse et reporting sur le suivi des incidents et des alarmes liés à l’activité des détaillants



Mes compétences :

A L'ECOUTE

AMOA

autonome

Bon communicant

Communicant

Communication

Conduite du changement

Consultant AMOA

Créatif

Développement durable

dynamique

Ecoute

MOE

Organisé

Souriant

Telecom

Tourisme