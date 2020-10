Il fait ses études primaires et secondaires à proximité du Salon du Bourget, ce qui lui inspire très tôt un grand intérêt pour lAéronautique, la Défense et lEspace.



Après des études supérieures dingénieur ENSMA (Mécanique & Aérotechnique), il entre chez AEROSPATIALE Espace & Défense (devenue depuis EADS / ASTRIUM) où il travaille en tant quingénieur détudes et ingénieur dessais sur les programmes ARIANE 3, 4 et 5 et comme responsable de programmes de systèmes darmes dans le cadre du développement des missiles balistiques stratégiques M45 et M51.



Puis, il rejoint la société dingénierie pluridisciplinaire BERTIN au sein de laquelle il Directeur Commercial « Défense & Espace », puis Directeur Commercial Central.



Il occupe au sein de diverses ingénieries des secteurs des Nouvelles Technologies (internet, télécom, électronique), de lAéronautique et de lAutomobile des fonctions de Directeur Adjoint dAgence (à Toulouse), de Directeur de Centre de Profit (à Rennes), puis de Président de Filiale en études & réalisations sur lIle-France.



Dans ces différentes fonctions, il a animé et dirigé des équipes de haut niveau dans un large spectre de compétences techniques, commerciales, financières et de gestion des ressources humaines.



Par la suite, il a également été Conseil en Recrutement au sein d'un groupe RH ....



Fort de ces différentes expériences, en cette fin de carrière, il assume des missions de management de transition (chef de projet, responsable de bureau détudes, responsable de centre de profit ou de filiale, ...) pour le compte de VALTUS.



Enfin, il est à noter que Victor MISRAHI a été Auditeur du CHEAr (Centre des Hautes Etudes de lArmement de lInstitut des Hautes Etudes de la Défense Nationale).



Mes compétences :

Cadre Dirigeant,

High tech, mécanique, électronique,

Commerce grands comptes

Recrutement