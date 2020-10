Vincent AMELOT

Psychologue, Ph.D (EPP et Université Paris Descartes)

Centre Cogito'Z Nantes.

Suivi TELEFRIE (financement Association Française Ataxie de Friedreich).

Responsable communication association APPEA



- Thèse de doctorat de Psychologie : "Améliorer la prise en charge des patients et de leurs parents dans les essais cliniques en maladie rare : l'exemple de l'ataxie de Friedreich" - "Improving the patients’ and their parents' care in rare-disease clinical trials: the example of Friedreich's ataxia

- Master II Recherche Psychologie spécialité "Psychopathologie : processus psychiques et conduites humaines". Mémoire : "Facteurs d'évolution de la qualité de vie dans un essai clinique sur une maladie rare : étude chez des patients atteint d'une ataxie de Friedreich"

- Mémoire Ecole de Psychologues Praticiens de Paris - Diplôme Mention Bien. Mémoire : "Impact de l'image sur la créativité d'enfants en classe de CE2". Recherche basée sur la passation de l'EPoC (Ed. Hogrefe).



Bilan psychologique