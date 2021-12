Vincent BARRAL

Entré en 2000 chez Carat France, j'ai intégré Carat Direct en tant que directeur commercial puis je prends la direction de cette filiale en 2005



Nous créons Carat Fusion quelques années plus tard, en tant que DGA je suis en charge du digital, du développement et des agences en régions.



Je suis nommé DGA dentsu France en 2019 en charge des 6 agences françaises.



Mes équipes gèrent plus de 100 d'annonceurs autour des verticales métiers du Retail, du tourisme de l'immobilier ou de la santé.



Mes compétences :

Nouvelles technologies

Management

Digital

Media Expert

Gestion de projet