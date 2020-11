Vincent BEIS

Mon expérience dans le numérique a commencée il ya quelques années déjà (2002).



Jai commencé par le XHTML et le CSS 2.1, la validation de mon code par le W3C était pour moi un passage obligé. Cela ma permis de proposer très vite le même code pour des pages compatibles avec les navigateurs et systèmes dexploitation les plus utilisés et d'acquérir des notions d'accessibilité.



J'ai appris à utiliser les préprocesseurs Saas et Less en travaillant sur des projets dintégrations sous Symfony. Jutilise aussi régulièrement le framework Bootstrap 4 pour mes nouveaux projets.



Mon expérience du Web me permet dêtre efficace quand à loptimisation ou recommandation UX.

Je connais et utilise Photoshop et Affinity Designer.



Je travaille sur le positionnement et la visibilité sur internet. Dans ces cas là, Je vous conseil sur la création et rédaction de contenu.



Mes compétences :

Sass

Mac OS

Bootstrap

JQuery

Microsoft Windows

HTML 5

CSS 3

Adobe Photoshop

CSS 2

SEO

XHTML

Linux

JavaScript

HTML5

Cascading Style Sheets

Responsiv Web design

Accessibilité du Web

Web design

Musique

Pédagogie

Intégration

Direction artistique

Maquettage

Coloriste

Adobe InDesign

css3