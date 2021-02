Vincent BIGNON

Après plus d'un an d'expatriation dans le cadre d'un PVT (Permis Vacances Travail) dans le cadre EIC (Expérience Internationale Canada) je recherche un contrat d'apprentissage en tant qu'agent d'escale aéroportuaire.



le challenge permanent, le travail d'équipe, la réactivité, le feu de l'action et le relationnel sont pour moi des atouts indispensable pour pouvoir être agent d'escale aéroportuaire.



N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez des relations qui travail dans cet industrie et qui pourrait me permettre d'obtenir un contrat d’apprentissage



Mes compétences :

Microsoft Office

Google suite

Logiciels administratifs et financiers de premier

Médias sociaux